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煎茶道具　朱泥窯変　急須　茶壷　V　R6136
商品番号 A83328803798
商品名

煎茶道具　朱泥窯変　急須　茶壷　V　R6136
ブランド名 Avital
特別価格 税込 11,562 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約５㎝　幅約７．８㎝×約１０．５㎝　土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful18951.html
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