美品　S.H.フィギュアーツ アイアンマン マーク4 　アイアンマン2



SHフィギュアーツ アイアンマン マーク4 『アイアンマン2』(魂ウェブ商店限定) SHフィギュアーツ アイアンマン マーク4 『アイアンマン2』(魂ウェブ商店限定)



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S.H.Figuarts アイアンマン マーク4 S.H.Figuarts アイアンマン マーク4



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商品内容「S.H.フィギュアーツアイアンマンマーク4 アイアンマン2」商品状態こちらの商品は開封済みの中古品になります。外箱にダメージはありますが本体に目立ったダメージはなく美品です。関節部分の緩みもありません。付属品は全て揃っており、動作確認も問題ありません。詳細は写真にて確認お願いします。発送の際は外箱の上からプチプチとダンボールで梱包して発送いたします。念のためノークレームノーリターンにご納得いただける方のみご購入下さい。#ホビパラフィギュア確認項目即購入・価格交渉大歓迎です。バラ売りは対応できません。送料無料・匿名配送にて対応いたします。ペットは飼っておらず、喫煙者もいません。