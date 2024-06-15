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WCS2023 ポケモン 北斎風 プレイマット、スリーブセットその3
商品番号 V41345829595
商品名

WCS2023 ポケモン 北斎風 プレイマット、スリーブセットその3
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDS北斎風のプレイマットとデッキシールドのセットの未開封未使用品です。一度人の手に渡ったものですので、初期傷などがある可能性がございます。ご了承の上ご購入をお願いいたします。海外限定スリーブ海外限定デッキシールド2023PokémonTCGWCS2023横浜　WCSストア海外限定サプライ
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