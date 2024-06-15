- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- レコーディング/PA機器
- >
- Razer SEIREN X
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
RazerマイクSeirenXUSBコンデンサーマイク実況配信PCPS4PS5アプリやRazerSynapseなどで設定する必要もなくそのまま使えるタイプになります。2021年頃に買ったRAZERのUSBマイクです。まだ正常に使えます。（動作確認済み）私がマイクを新しく買い換えたので出品しました。正面が少し凹んでしまったのと、マイクにヘッドホンを繋いでも音が聞こえません。なので、マイクとヘッドホンは別々に出力を変えて使って下さい。ケーブルが少し傷がついてしまっています。値下げ可能です。返品、返金対応は行っておりません。何卒、宜しくお願い致します。種類···その他ケーブル···有線RazerSEIRENXRazer#Razer#RazerSEIRENX種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/Adder460875.html
http://narcologia.ru/goods/competitive229081.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring156196.html
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
http://narcologia.ru/goods/Adder460875.html
http://narcologia.ru/goods/competitive229081.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring156196.html
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X
Razer SEIREN X