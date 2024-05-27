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【お値下げしました】snowman 目黒蓮 アクリルスタンド 新品未開封
商品番号 H34894781397
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【お値下げしました】snowman 目黒蓮 アクリルスタンド 新品未開封
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,448 円
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商品詳細

目黒蓮アクリルスタンド4点全て新品未開封です。お値下げ、バラ売り不可です。ご了承ください。暗所で保管しておりました。即購入可⭕️水濡れ、補強対策をして発送致します。目立った傷や汚れはいですが素人保管のため、神経質な方は御遠慮下さい。人気グループ···SnowManグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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