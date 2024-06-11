新品★ITZY イッジ★公式 ライトリングLIGHT RING+特典トレカセット

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数多くの中からご覧いただき、ありがとうございます！♡ITZYのオフィシャルライトリング(ペンライト)です♪応援グッズ以外にも壁掛けムードライトとして使うことも出来ます♪日本公演のために購入しましたが、行けなくなったため、こちらを出品いたします。アジア最強ガールズグループTWICEの妹分であり、2PMやTWICE、StrayKids、NiziUを輩出させたJYPエンターテインメントより2019年2月に韓国からデビューした、5人組グローバルガールズグループITZY♪そんな愛しいITZY♡イッジ♪ペンの方、この機会にいかがでしょうか╰(*´︶`*)╯♡★新品・未使用セット内容1.外箱W186.5xW186.5xD56mm⚠️初期難ありフタの右横側に箱潰れが見当たります(写真3番)。それに、フタの表側の右上の部分にシミのような小さめな点が見当たります(写真4)。気になる方、神経質な方はお控えください。\u20282.ライトリング(本体)W171xH171xD34mm⚠️点灯確認済み・正常3.クレードルW93×H93×D48mm4.説明書5.ストラップ6.ネジx4コ7.公式特典メンバー別トレカx5点★非売品開封済み・未使用⚠️単4電池3本使用(電池別売)⚠️抜け無し 12月に公式On-lineショップにて購入しました。注意事項⚠️単品、バラ売り❌不可⚠️中身確認のため、一度開封しましたが、未使用です。⚠️目立ったキズ等は見当たりませんが、素人検品のため、見落としとかございましたら、ご了承ください。⚠️初期難等ご理解いただける方のみ、ご検討お願いいたします。気になる方や神経質な方はお控えください。⚠️自宅保管、ペット無し、喫煙者❌☆安心・安全のメルカリ便(匿名配送・荷物の追放可)☆放水・折れ防止対策⭕️☆お取り置き❌☆値下げ交渉❌＊まとめ買いの場合のみ—\u003e多少の割引可能(ご購入前に必ずコメント下さい♪)☆即購入⭕️m(__)m