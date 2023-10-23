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チェロ 1/4 ソフトケース
商品番号 O36191327291
商品名

チェロ 1/4 ソフトケース
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子ども用の1/4サイズのチェロのソフトケース。メーカーは不明。写真4,5枚目のような白っぽいあとが3箇所ほどついています。糸の出ているところ（ほつれ？）が数ヶ所ありますが、縫製はしっかりしています。折り畳んで発送します。※事情により次回発送は2023年8月13日になります。
http://narcologia.ru/goods/symmetric18645.html
http://narcologia.ru/goods/enquire129789.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild895452.html

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