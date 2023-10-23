チェロ 1/4 ソフトケース

子ども用の1/4サイズのチェロのソフトケース。メーカーは不明。写真4,5枚目のような白っぽいあとが3箇所ほどついています。糸の出ているところ（ほつれ？）が数ヶ所ありますが、縫製はしっかりしています。折り畳んで発送します。※事情により次回発送は2023年8月13日になります。



チェロソフトケース ブラック



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