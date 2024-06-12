YAMAHA アルトサックス yas-380

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商品詳細
YAMAHAのアルトサックスyas-380です。2020年に大阪の島村楽器で中古品を購入しました。使用頻度は高くなく、計20回も使用していません。傷や汚れは多少見受けられますが、基本的には美品の部類かと思います。1枚目の写真に写っている付属品も全て同封いたします。写真の通りケースに入れて発送いたします。リードは開封済み、数枚使用しています。よろしくお願いいたします。
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