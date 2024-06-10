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台子皆具 唐銅 利休好 鬼面釻付 唐銅風爐師 黒瀬宗康 茶道具 茶器 皆具 美品
商品番号 F80965543226
商品名

台子皆具 唐銅 利休好 鬼面釻付 唐銅風爐師 黒瀬宗康 茶道具 茶器 皆具 美品
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 16,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

台子皆具唐銅利休好鬼面釻付唐銅風爐師黒瀬宗康茶道具茶器皆具美品です。自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。台子皆具黒瀬宗康　宗康　隆和　皆具　水指　建水　杓立　蓋置　茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　緑茶　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具#黒瀬宗康#黒瀬_宗康#宗康#唐銅風爐師#唐銅風炉師#唐銅_風爐師#唐銅_風炉師#唐銅_台子皆具#台子_皆具#唐銅#皆具#利休好#鬼面釻付#鬼面鐶付#水指#建水#杓立#蓋置#茶道具#茶器#茶入#抹茶#抹茶茶碗#値下げ装飾...その他種類...茶道具主な素材...銅
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