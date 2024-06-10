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MARVEL　イヤホン　アイアンマン　アベンジャーズ
商品番号 V69017806624
商品名

MARVEL　イヤホン　アイアンマン　アベンジャーズ
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラックのみ新たに入荷しました!　スパイダーモデル（レッド）売り切れアイアンマンモデル（ブラック）数が少ないので早い者勝ちです。◆製品類型　　　　　　　　◆Bluetoothver.・TWSワイヤレスイヤホン・Bluetooth5.0◆頻率　　　　　　　　　　◆Bluetooth距離・2.402GHz.2.485Hz　　　・10メートル◆範囲　　　　　　　　　　◆充電接続・20Hz-20KHz　　　　　・Type-C◆充電箱バッテリー容量　　◆イヤホンバッテリー容量・230mAh　　　　　　　・30mAh■セット内容・Bluetoothイヤホン\u0026ケース・TypeCケーブルバックグラウンドノイズの60％を効果的にブロックし、通話音声をより明瞭にし、雑音を出さないようにする、micrおよび自動ノイズリダクションテクノロジーが装備されています。【Bluetooth接続時にトニー\u0026ジャービスの音声（英語）が流れます✨】※表示価格は１個の価格です。購入希望の方はコメントにてご連絡おねがいします!また日本語の説明書はございませんので翻訳アプリ等をご利用下さい。製品に関しましては新品未開封ですので動作は行えておりません。
http://narcologia.ru/goods/procurement36133.html
http://narcologia.ru/goods/preference868238.html
http://narcologia.ru/goods/ordering187379.html
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