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- YAMAHA RGX611J 弦交換、調整済
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商品詳細
工房に持ち込み、調整をしてもらっています。弦も交換しております。中古品ですので傷等あります。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful615151.html
http://narcologia.ru/goods/ordering658579.html
http://narcologia.ru/goods/procurement350933.html
YAMAHA RGX611J 弦交換、調整済 - エレキギター
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YAMAHA RGX611J 弦交換、調整済 - エレキギター
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