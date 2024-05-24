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すとぷり ペンライト
商品番号 S99270850269
商品名

すとぷり ペンライト
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品ページをご覧頂きありがとうございます。“2022NewYearオフィシャルグッズすとぷりいちごペンライト”“すとぷりすとぷりぺんらいとっ!(2021夏ver.!!)”の2本セットとなります。こちらの商品バラ売り可能です。ライブにて1度だけ使用した後、暗所にて保管しておりました。点灯確認済みです。大切に保管していたため傷や汚れはありません。即購入◎購入前にプロフィールの確認をお願い致します。#すとぷり#すとろべりーぷりんす#ペンライト#ペンラ#莉犬#莉犬くん#るぅと#るぅとくん#ころん#ころんくん#さとみ#さとみくん#ななもり#なーくん#ジェル#ジェルくん#すとぷりグッズ
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