割引‼️ 《R》乾山写 芝垣 向付5客 【加藤利昇】美品（230811外2）

ご覧頂きましてありがとうございます。乾山写芝垣向付5客【三代目加藤利昇】でございます。殆ど使用しないまま仕舞っておりました。目立った傷み無し。美品利昇陶印有り。サイズ径約9㎝×高さ約9.3㎝共箱付その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#懐石#茶懐石#向付#小鉢#深鉢#加藤利昇



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