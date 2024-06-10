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ADAM AUDIO ( アダムオーディオ ) / SUB7
商品番号 O60070774782
商品名

ADAM AUDIO ( アダムオーディオ ) / SUB7
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 19,075 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUB7はモニター用パワードサブウーファー。最大SPLは107dB、大音量の再生でもパワフルに再現。7インチ・ペーパーコーン・ウーファーを採用し、豊かな低域再生能力を実現。50Hz?150Hzで調整可能なローパスフィルターを装備。モニタースピーカーに合わせて最適なカットオフ周波数を選択可能です。■モニター用パワードサブウーハー■7\"■アンプ出力：RMS/Music:140W/210W■寸法（HxWxD):370ｘ200ｘ280ｍｍ■8kg■1本～Sub7～Sub7は、AXシリーズ等の小型モニタースピーカーの低域を補強するために設計されたサブウーファーです。そのコンパクトなボディは、広さが限られた室内環境での使用にも適しています。付属のリモートコントロールを利用することによって、好みのリスニングポジションから最適な音量やクロスオーバー周波数を設定することができます。Sub7のインプット／アウトプット接続コネクタには、バランス（XLR）とアンバランス（RCA）の両方が設備されており、自宅環境とスタジオ環境のどちらでも使用することが可能です。様々なコントロール機能の搭載により、ルームアコースティックやサテライトスピーカーに合わせた多様な調節を施すことが可能となっています。低域カットオフ周波数は32Hz(-3dB)に設定されており、最も低い音域の音も正確かつリアルに再生することが可能です。種類···スピーカー
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