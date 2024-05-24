ポケモンカード ANAスペシャル99バージョン(ピカチュウ \u0026 フリーザー)

昔の事でどう入手したか忘れてしまいましたが、ポケモンジェットに乗った事があるので、その際もらえた物だと思います。6枚目の写真の通り少しだけ汚れがあります。・神経質な方はご遠慮下さい。・ネコポスにて発送致します。・念の為発送日を2〜3日にしていますが、お急ぎの方コメントもらえれば早める事も可能です。(息子の体調みながらになります)何か気になる事などあればコメント下さい☺



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