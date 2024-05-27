VALORANT champions バタフライナイフ 模型 レプリカ

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VALORANTのバタフライナイフのレプリカです。海外製品ではありますが丁寧な作りであり、動きは滑らかで、バタフライナイフの挙動が可能です。海外商品のため、初期傷や塗装の多少の問題はご了承ください。気になる方は購入をお控えください。値引き交渉は、常識の範囲内でお願いします。また、コンビニ/ATM払いを選択の方は、お支払い予定日をお知らせください。すり替え防止のため、返品、返金等は基本的には対応しかねます。明らかな不備、問題等あった場合のみ対応いたします。他の商品と併せて購入も承ります。値下げ交渉やご質問等ございましたら、ご連絡ください。#PC#ゲーム#VALORANT#fps#ホビー#レプリカ#アニメグッズ#バタフライナイフ