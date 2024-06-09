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- 栖観/具足図/武具/鎧/甲/掛軸/名家伝来/AA-259
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商品詳細
【参考】栖観【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は多少の薄汚れあります。 桐共箱付 軸丈 縦 190cm × 幅 55cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/displease639831.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic374812.html
http://narcologia.ru/goods/Addict973318.html
栖観/具足図/武具/鎧/甲/掛軸/名家伝来/AA-259-
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