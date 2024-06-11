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石笛 神事 糸魚川翡翠 祭事 糸魚川産 ひすい パワーストーン 魔除け お守り
商品番号 K85700438313
商品名

石笛 神事 糸魚川翡翠 祭事 糸魚川産 ひすい パワーストーン 魔除け お守り
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

糸魚川産翡翠の石笛です。キレイな澄んだ音が鳴ります。神事、祭事に使用できるようにご祈祷してあります。必要無くなったので大事にしていただける方にお譲りしたいです。巾着袋付きます。45mm×25mm×25mm47gヒスイ
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