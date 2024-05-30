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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ミニプラ ウルカイザー1．ウルザード\u0026バリランサー2．バリキオン内袋未開封で、外箱は畳んで発送の予定です。未使用品ですが、外箱に傷がございます。付属の食品は除いて発送致します。バラ売りの予定はございません、ご了承ください。値引きは他の商品と合わせて購入の際以外は予定しておりません。不明な点等ありましたら気軽にコメントくださいませ。他に出品している商品はこちらからご覧になれます。装動シリーズも数点出品しております。#せとないの保管庫BANDAIバンダイ食玩キャンディトイスーパー戦隊シリーズミニプラスーパーミニプラSMPプラモデルSHODOSUPER勇動アクションフィギュア魔法戦隊マジレンジャーマジレッドマジキングウルカイザートラベリオンファイヤーカイザーセイントカイザーマジレジェンド王様戦隊キングオージャーキングオージャー
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http://narcologia.ru/goods/procurement283333.html
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ミニプラ ウルカイザー｜バンダイキャンディトイ
バンダイ公式サイト | ミニプラ ウルカイザー | 商品情報
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