マイケルジャクソン　フィギュア5体セット

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この度は数ある中からご覧頂きまして有難うございます。9800→7800円にお値下げ致します。こちらは12、3年ほど前に海外から輸入したマイケルジャクソンの5体フィギュアセットになります。とてもレアな物です。⭐️新品未使用ですが、箱不良状態で到着しましたが中のフィギュアは影響ありません。画像②③④⑩番がその傷あり部分です。⭐️中のフィギュアは一度も出した事はないので新品とさせて頂きました。購入後の御質問はお受けしておりませんので⭐️購入前に⭐️コメント欄よりお願い致します。箱破損の旨を含めてご納得の上購入宜しくお願い致しますm(__)m現在ネットショップにて最低でも12500円で販売しています。新品未使用ですが箱不良の為こちらの金額で出品させて頂きました。箱サイズ縦26cm横26cm厚み8cmになります。#マイケルジャクソン#フィギュア#5体セット#アーティスト