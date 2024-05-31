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ポケモンウィークリー　ロコン
商品番号 Q70486654883
商品名

ポケモンウィークリー　ロコン
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンウィークリー　ロコン古いカードですので、商品は全てプレイ用とさせていただいております。状態は画像を参考にしてください。画像に映らない小さな傷が白かけ等がみられる場合もありますので、神経質な方は購入をお控えください。購入に関してですが、無言での購入でも大丈夫です。また、コメント等のやり取りがあった際にも購入者の方を優先させていただきます。トラブル等防止のため、返品はご遠慮ください。商品は基本的に濡れ対策をしたのち段ボールに入れて発送させていただきます。発送までは数日かかることもありますので、ご了承ください。ポケモンカードを中心に出品しております。他の商品もよろしければご確認ください。
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