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Ｃ９８６　掛軸　大徳寺　雪尾要道　『虎穴に入らずんば』　共箱　『真作』　肉筆
商品番号 N16418402728
商品名

Ｃ９８６　掛軸　大徳寺　雪尾要道　『虎穴に入らずんば』　共箱　『真作』　肉筆
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　172cm×31cm本紙　約　98cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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