城田電気炉　（七宝焼に使用）

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知人からの預かり物です。七宝焼を習っている時に求めた窯です。20年くらい前に買って5年ほど使いました。アクセサリーや食器を作っていましたが持ち物を整理しようかなと思いました。まだまだ使えます。作った作品の写真も載せていますのでよろしかったらご覧ください。（なおアクセサリー、食器は含まれません）釉薬や付属品は別出品してます。自宅での保管品ですのでご理解がある方に使っていただきたいと思います。よろしくお願いします。#七宝焼#電気炉