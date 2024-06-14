Mooer Tube Engine パワーアンプ

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MooerTubeEngineパワーアンプムーアチューブエンジン室内でプリアンプ・エフェクターと合わせて使用していました。今は使用しないため、出品致します^^小さな音量でも、やはりチューブアンプならではのトーンが欲しい方にぜひ！MooerTubeEngineは20Wの真空管パワーアンプです。チャイナ製の真空管を全てJJElectronic社のものに交換しています。オリジナルのものもJJの箱に入れ、それにプチプチをして発送致します。以下、メーカーサイトより---●特徴・20WクラスAB真空管パワーアンプ・Hi/Lowゲインインプット・強靭かつ軽量なメタル筐体・キャリングハンドル、ラックマウントラグ付属・1×12AX7(ECC83)、1×12AT7(ECC81)、2×EL84(6BQ5)・1×16Ω、1×8Ω、2×16Ωスピーカーアウトプット●コントロールHI/LOW：HI/LOWインピーダンスを切り替えます。HI:1MΩLOW：220kΩMASTER：全体の音量を調整します。PRESENCE：アッパーミッドレンジより上の帯域の明るさを調整します。●スピーカーアウトTubeEngineは3つのスピーカーアウトを搭載しています。これらは2つのセクションに分かれています。Aセクション:1×8Ωスピーカーを片方の端子に、または2×16Ωスピーカーを両方の端子に接続します。Bセクション：1×16Ωスピーカーを接続します。AとBの両方のセクションを同時に使用しないでください。●スペック出力：20Wプリアンプチューブ：12AT7(ECC81)X1、12AX7(ECC83)x1パワーアンプチューブ：El84(6BQ5)X2電圧：100〜120V50/60H FUSE:T1AL/250V220〜240V50/60Hz FUSE:T0.5AL/250Vサイズ：335mm(D)x203mm(W)x91mm(H)重量：5.252Kg