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FANTASTICS 中島颯太 たまごっち　新品未使用　　レア
商品番号 B13139149023
商品名

FANTASTICS 中島颯太 たまごっち　新品未使用　　レア
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,000 円
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商品詳細

FANTASTICS中島颯太たまごっち新品未開封になりますので、初期不良等あった場合は購入者様の方で、販売元に確認お願いいたします。素人保管していましたので気になる方はご遠慮下さい。ノークレムノーリターンでお願い致します。よろしくお願い致します。人気グループ.FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー...中島颯太特徴..メンプロ(メンバープロデュース)人気グループ…FANTASTICSfromEXILETRIBE人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEグッズ種類···その他
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