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【お得2枚セット】ファイヤー＆サンダー＆フリーザー　hr rr
商品番号 E28512993016
商品名

【お得2枚セット】ファイヤー＆サンダー＆フリーザー　hr rr
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品No.66】※ピカチュウフィギュアは付属しません。飾りです。即購入⭕️ファイヤー＆サンダー＆フリーザー　hrrr収録パックポケモンカードゲームサン\u0026ムーン強化拡張パック「スカイレジェンド」(2019/04/26)hrは目立つ傷はないかと思います。rrは裏面上部白かけあります。見落としの可能性もあるので、トラブル防止のため一律やや傷ありとして出品させて頂きます。完全美品をお求めの方はご遠慮下さい。↓他にもポケモンカード出品しています#ぴっぴ【コレクション整理中】是非フォローお願い致します。検索用ミュウvmaxurポケモンポケモンカードポケモンカードゲームポケカpokemoncardSA引退品まとめ売り旧裏ADVDPLgxsrssrCHRVMAXexEXレジェンドプロモPROMOエディションEDITIONLEGENDCharizardナンジャモマリィ　カイ　ルチアアセロラ　ガラルヒスイ　シンオウ仲間ルザミーネ　シロナかんこうきゃく　リーリエソニア　シールドユウリ　リザードン色違いカメックス　フシギバナピカチュウ　カミツレゲンガー　ミュウレックウザミュウツールギアミラーSAR古い珍しい渦巻きBuyeedouzodoorzoアンリミ151ドリームリーグイーブイヒーローズタッグチームブラッキーマスターボールマスボ
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