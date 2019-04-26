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- 【お得2枚セット】ファイヤー＆サンダー＆フリーザー hr rr
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商品詳細
【商品No.66】※ピカチュウフィギュアは付属しません。飾りです。即購入⭕️ファイヤー＆サンダー＆フリーザー hrrr収録パックポケモンカードゲームサン\u0026ムーン強化拡張パック「スカイレジェンド」(2019/04/26)hrは目立つ傷はないかと思います。rrは裏面上部白かけあります。見落としの可能性もあるので、トラブル防止のため一律やや傷ありとして出品させて頂きます。完全美品をお求めの方はご遠慮下さい。↓他にもポケモンカード出品しています#ぴっぴ【コレクション整理中】是非フォローお願い致します。検索用ミュウvmaxurポケモンポケモンカードポケモンカードゲームポケカpokemoncardSA引退品まとめ売り旧裏ADVDPLgxsrssrCHRVMAXexEXレジェンドプロモPROMOエディションEDITIONLEGENDCharizardナンジャモマリィ カイ ルチアアセロラ ガラルヒスイ シンオウ仲間ルザミーネ シロナかんこうきゃく リーリエソニア シールドユウリ リザードン色違いカメックス フシギバナピカチュウ カミツレゲンガー ミュウレックウザミュウツールギアミラーSAR古い珍しい渦巻きBuyeedouzodoorzoアンリミ151ドリームリーグイーブイヒーローズタッグチームブラッキーマスターボールマスボ
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