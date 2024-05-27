竹中雄大　Anniversarybirthdayグッズ　サイン　Tシャツ

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商品詳細
NovelbrightのFC限定で販売された竹中雄大さんの2020年のBIRTHDAYグッズのTシャツです。直筆サイン入りのものになります。新品未着用、確認の為に一度開封しましたがまた袋に戻し保管していました。#Novelbright#竹中雄大
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