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竹中雄大　Anniversarybirthdayグッズ　サイン　Tシャツ
商品番号 S60573179566
商品名

竹中雄大　Anniversarybirthdayグッズ　サイン　Tシャツ
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NovelbrightのFC限定で販売された竹中雄大さんの2020年のBIRTHDAYグッズのTシャツです。直筆サイン入りのものになります。新品未着用、確認の為に一度開封しましたがまた袋に戻し保管していました。#Novelbright#竹中雄大
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