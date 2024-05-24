BLUE ENCOUNT WIRED コラボ腕時計

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WIRED×BLUEENCOUNTのコラボウォッチです。買ったまま暗所にて保管しておりました。電池は止まっていますので、ご購入頂いた際はお手数ですが交換してからお使いください。10気圧防水1100本限定モデル即購入歓迎。コメント下さい。#WIRED#BLUEENCOUNT#田邊駿一#江口雄也#辻村勇太#高村佳秀#限定品#限定モデル#腕時計