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BLUE ENCOUNT WIRED コラボ腕時計
商品番号 Y39885841065
商品名

BLUE ENCOUNT WIRED コラボ腕時計
ブランド名 ワイアード
特別価格 税込 11,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WIRED×BLUEENCOUNTのコラボウォッチです。買ったまま暗所にて保管しておりました。電池は止まっていますので、ご購入頂いた際はお手数ですが交換してからお使いください。10気圧防水1100本限定モデル即購入歓迎。コメント下さい。#WIRED#BLUEENCOUNT#田邊駿一#江口雄也#辻村勇太#高村佳秀#限定品#限定モデル#腕時計
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