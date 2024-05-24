32B♪ 送料設置無料 シンポ陶芸ろくろ RK-88形

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管理番号 0鑓★ご挨拶★◽︎冷蔵庫台数3000台突破当ショップの冷蔵庫は、大手不動産会社と提携していて、家具家電付きの賃貸マンションの契約時に設置する予定でした冷蔵庫の在庫になります。★★お掃除はプロに委託★★あくまで、綺麗な商品ですが、お掃除でさわやかなキッチンライフを提供いたします。庫内の部品を取り外し、プロの技術で徹底的にクリーニング済み。業務用清掃道具を使用し、念入りに「防カビ」「消臭」「抗菌」「防汚」を徹底清掃しております。★メーカーラインナップ★ハイアールハイセンスアクア三菱SHARPPanasonic日立東芝コンパクトな一人暮らしのサイズ、二人暮しの中型サイズ、ファミリー向けの大型タイプまで多数販売しております。★配送対応エリア★【神奈川】【東京】【埼玉】→一部地域要対応【千葉】→一部地域要対応【山梨】→一部地域要対応▫年式 96年モデル▫メーカーシンポ工業▫型番 RK-88*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*購入後もわかりやすく丁寧にスムーズのキャッチボールで設置まで、安心できる取り引きを心掛けています。*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*★お薦め内容★他の出品者には絶対負けない無料オプション【翌日配送可能】【配送日までの保管無料】【設置無料】【1週間間保証制度】【リサイクル家電回収】★350Lを超える冷蔵庫のサイズの場合のご注意★メゾネットタイプ団地の階段作業など階段運搬の方は、必ず購入前にコメントにて、階段運搬ありと、ご相談宜しくお願いいたします。吊るしなどの特殊運搬は対応できませんので、ご理解宜しくお願いいたします。★購入希望前のコメント入力例★【コメント例1】 購入希望 鶴見区 リサイクル家電なし【コメント例2】 購入希望 千葉県千葉市 リサイクル家電ありあくまで、綺麗な商品でも中古品なので、神経質な方は購入はお控えくださいませ。全力で新生活をサポート致しますので購入希望コメントお待ちしてます♪