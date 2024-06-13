ミミッキュVMAX CSR

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商品詳細
ポケモンカード 他にもポケカ多数出品中(まとめ買い送料分値引きあり)☆送料無料ご閲覧いただきありがとうございます。開封してすぐにスリーブに入れましたので未使用品、素人目には美品かと思いますがトラブル防止のためプレイ用でお願い致します即購入OKの早い者勝ちです。白かけなどはございません梱包は、写真のスリーブ二重(薄いスリーブと分厚いスリーブ)に入れたものを厚紙と同梱する形で折れ/濡れ対策してメルカリ便で発送します
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