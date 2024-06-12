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◇ go!go!vanillas / 「FLOWERS」HOODIE
商品番号 C37919620710
商品名

◇ go!go!vanillas / 「FLOWERS」HOODIE
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

go!go!vanillas/「FLOWERS」HOODIEバニラズ　パーカーMサイズになります。1ヶ月ほど使用し、保管しておりました。商品説明牧達弥プロデュース！古着のようにプリントの表面が割れたクラックプリントがポイント！サイズ　　SMLXL身　丈(cm)63677176身　幅(cm)52555863袖　丈(cm)57606162＊ボディ：UnitedAthle製＊商品画像のカラーは実際の商品と多少の誤差が生じる場合があります。＊サイズはあくまでも目安としてお考えください。製品により多少の誤差がありますおまけ(ショッピングバッグ)付き
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