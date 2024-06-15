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フリューゲルマウスピース Bob Reeves ボブリーブス 40 C2J B
商品番号 F54151325612
商品名

フリューゲルマウスピース Bob Reeves ボブリーブス 40 C2J B
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 16,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボブリーブスのC2Jをフリューゲルのバックシャンクでオーダーしたものです。ボブリーブスのHFカップよりも容積があるのでブリティッシュブラスなどでフリューゲルを演奏する際に、カップ径で音域を犠牲にせずに容積を稼ごうと思ってオーダーしました。バックシャンクにしているのでC2Jの特色であるトランペットでの使用はできません。リムもカップも同じ40ですが、リムとカップの間に若干の段差があります。他にも多数出品しておりますので良ければチェックください。#TPYの出品一覧はこちら種類...フリューゲルホルンアクセサリー・パーツ...マウスピース
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フリューゲルマウスピース Bob Reeves ボブリーブス 40 C2J B
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