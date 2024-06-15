- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- フリューゲルマウスピース Bob Reeves ボブリーブス 40 C2J B
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ボブリーブスのC2Jをフリューゲルのバックシャンクでオーダーしたものです。ボブリーブスのHFカップよりも容積があるのでブリティッシュブラスなどでフリューゲルを演奏する際に、カップ径で音域を犠牲にせずに容積を稼ごうと思ってオーダーしました。バックシャンクにしているのでC2Jの特色であるトランペットでの使用はできません。リムもカップも同じ40ですが、リムとカップの間に若干の段差があります。他にも多数出品しておりますので良ければチェックください。#TPYの出品一覧はこちら種類...フリューゲルホルンアクセサリー・パーツ...マウスピース
http://narcologia.ru/goods/diamond472858.html
http://narcologia.ru/goods/Persia745788.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic6737.html
JOYBRASS 公式ブログ
フリューゲルマウスピース Bob Reeves ボブリーブス 40 C2J B
BobReeves｜フリューゲルマウスピース
BobReeves｜フリューゲルマウスピース
BobReeves｜トランペットマウスピース
トランペットマウスピース Bob Reeves ボブリーブス 40 C2J-eastgate.mk
2023年最新】ボブリーブスの人気アイテム - メルカリ
雑誌で紹介されたフリューゲルマウスピース Bob Reeves C2J B ボブ ...
トランペットマウスピース Bob Reeves 40B-
フリューゲルマウスピース Bob Reeves ボブリーブス 40 C2J B
トランペットマウスピース Bob Reeves ボブリーブス 40 C2J-eastgate.mk
雑誌で紹介されたフリューゲルマウスピース Bob Reeves C2J B ボブ ...
フリューゲルマウスピース Bob Reeves 43W HF アンダー-
http://narcologia.ru/goods/diamond472858.html
http://narcologia.ru/goods/Persia745788.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic6737.html
JOYBRASS 公式ブログ
フリューゲルマウスピース Bob Reeves ボブリーブス 40 C2J B
BobReeves｜フリューゲルマウスピース
BobReeves｜フリューゲルマウスピース
BobReeves｜トランペットマウスピース
トランペットマウスピース Bob Reeves ボブリーブス 40 C2J-eastgate.mk
2023年最新】ボブリーブスの人気アイテム - メルカリ
雑誌で紹介されたフリューゲルマウスピース Bob Reeves C2J B ボブ ...
トランペットマウスピース Bob Reeves 40B-
フリューゲルマウスピース Bob Reeves ボブリーブス 40 C2J B
トランペットマウスピース Bob Reeves ボブリーブス 40 C2J-eastgate.mk
雑誌で紹介されたフリューゲルマウスピース Bob Reeves C2J B ボブ ...
フリューゲルマウスピース Bob Reeves 43W HF アンダー-