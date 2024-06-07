【値下げ】Technics SL-1200MK5-K ターンテーブル

店舗に設置していたのですが、あまり出番が無いので出品します。簡易クリーニング後に通電し、各ライト、回転確認済みですが暫く使用していなかったので念の為ジャンク扱いでお願いします。各所それなりに傷、打痕あり。RCA端子部分に歪みあり。(画像6)ダストカバーは割れが酷いのでテープで補強しています。(画像7)ボロボロですが元箱(画像8)があるので、こちらに入れて発送します。PanasonicSL-1200MK5-K#Technics#sl1200#DJ#club#ターンテーブル#レコード#パナソニック#Panasonic種類...ターンテーブル