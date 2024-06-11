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- 掛け軸 桂仙 南天福寿 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
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商品詳細
掛け軸桂仙南天福寿絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）402×1025ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 桂仙 南天福寿 吉祥 招福 開運 長寿 難を転じる 難転福授 病魔退散 無病息災 家運隆盛 縁起図 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#桂仙#南天福寿#難転福授#難転#難を転じる#福授#夫婦雀#吉鳥#夫婦円満#家内安全#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物
http://narcologia.ru/goods/ordering330179.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford879973.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce958655.html
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