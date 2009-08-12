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ANA パンダジェット
商品番号 O32670392935
商品名

ANA パンダジェット
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,999 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。BOEING767-300ER箱に汚れがあります。写真でご確認ください。未開封ですが自宅保管のため気になる方はご遠慮下さい。#ANA#全日空#パンダ#パンダジェット#飛行機#空港#上野動物園#かわいい#白黒#
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