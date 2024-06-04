真作】掛軸 仁木伴山『松景佳趣図 山水』絹本 共箱付 掛け軸 a050112 ...

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■■■商品説明■■■【ご参考】仁木伴山(にきばんざん)昭和期大阪出身した日本画家。現代南宗画名家。■略歴明治34年(1901年)大阪生れ。矢野橋村に師事。昭和11年に開催された文展に初入選、以後帝展等にも入選を重ねる。大阪住吉区住。山水画が得意とした日本画家で有る。＜状態＞経年の汚れ、シミ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約139cm幅約65cm