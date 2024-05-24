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AKB48 トレーディングカード トライアルデッキ vol.1 23箱
商品番号 Y16515729553
商品名

AKB48 トレーディングカード トライアルデッキ vol.1 23箱
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AKB48トレーディングカード「ゲーム\u0026コレクションvol.1トライアルデッキ」から、構築されたデッキとなります。カードは27種（画像2枚目）です。即購入◎67,000円相当かなりお得なっております。商品の状態：\"新品、未使用\"デッキのビニールは未開封の新品ではありますが、初期キズや保管中のスレ等にご容赦いただける方のみ、購入をお願いします。なお「ゲーム\u0026コレクション」はすでにサービスが終了しておりますので、アプリやAR機能,カード裏面のQRコードは、使用することができません。ご注意下さい。#AKB48#トレーディングカード#構築デッキ#ゲーム_コレクション#大島優子　#渡辺麻友　#柏木由紀　#大家志津香#片山陽加　#高橋みなみ　#仲川遥香　#中塚智実#仁藤萌乃　#藤江れいな　#柏木由紀　#小森美果#佐藤夏希　#鈴木まりや　#宮崎美穂　#阿部マリア#加藤玲奈　#竹内美宥　#仲俣汐里グッズ種類···その他ジャンル···女性アイドル
http://narcologia.ru/goods/ordering841079.html
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