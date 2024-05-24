AKB48 トレーディングカード トライアルデッキ vol.1 23箱

AKB48トレーディングカード「ゲーム\u0026コレクションvol.1トライアルデッキ」から、構築されたデッキとなります。カードは27種（画像2枚目）です。即購入◎67,000円相当かなりお得なっております。商品の状態：\"新品、未使用\"デッキのビニールは未開封の新品ではありますが、初期キズや保管中のスレ等にご容赦いただける方のみ、購入をお願いします。なお「ゲーム\u0026コレクション」はすでにサービスが終了しておりますので、アプリやAR機能,カード裏面のQRコードは、使用することができません。ご注意下さい。#AKB48#トレーディングカード#構築デッキ#ゲーム_コレクション#大島優子 #渡辺麻友 #柏木由紀 #大家志津香#片山陽加 #高橋みなみ #仲川遥香 #中塚智実#仁藤萌乃 #藤江れいな #柏木由紀 #小森美果#佐藤夏希 #鈴木まりや #宮崎美穂 #阿部マリア#加藤玲奈 #竹内美宥 #仲俣汐里グッズ種類···その他ジャンル···女性アイドル



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