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JK Exclusive 5Aヨットカー　トロンボーン、ユーフォ細管マウスピース
商品番号 T51810827163
商品名

JK Exclusive 5Aヨットカー　トロンボーン、ユーフォ細管マウスピース
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 5,978 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JKの細管マウスピースになります。内径26.00mmverydeep(JK社サイトより)JKシール.マウスピースブラシ付き試奏用に取り寄せましたが他の大きさの方が個人的にしっくり来たので出品します。バリトンホーンや細管ユーフォニアム、トロンボーン、アダプタをつけて中細管のユーフォニアムなどにいかがでしょうか。
http://narcologia.ru/goods/moisture899569.html
http://narcologia.ru/goods/stage174897.html
http://narcologia.ru/goods/septet271719.html
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