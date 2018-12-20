JK Exclusive 5Aヨットカー トロンボーン、ユーフォ細管マウスピース ...

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JK（ヨットカー）EU5B（Bach4G相当） 太管アダプター付-



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金管楽器マウスピースラインナップのご紹介】展示本数100本以上！試奏 ...



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JK ヨット・カー ユーフォニアム用マウスピース エリートシリーズ 齋藤充シグネチャーモデル (太管 ベリーディープ)

JKの細管マウスピースになります。内径26.00mmverydeep(JK社サイトより)JKシール.マウスピースブラシ付き試奏用に取り寄せましたが他の大きさの方が個人的にしっくり来たので出品します。バリトンホーンや細管ユーフォニアム、トロンボーン、アダプタをつけて中細管のユーフォニアムなどにいかがでしょうか。