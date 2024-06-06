CASIO カシオ TONE BANK ピアノキーボード CT-636 本体のみ

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CASIOカシオTONEBANKピアノキーボードCT-636※本体のみ中古品となります。動作確認済。アルコール消毒済。使用に伴う細かなキズはありますが目立ったキズや汚れは見られません。概ねキレイな商品だと思います。写真にあるものが全てとなります。※本体のみ。ご購入の際には状態も含め、十分ご確認の上、お願い致します。あくまでも中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。ご不明な点があれば、お気軽にコメント下さい。宜しくお願いします。