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★黄瀬戸/瀬戸焼 徳利 江戸中期~後期　1820~50年　◆29/5_4
商品番号 I17510928827
商品名

★黄瀬戸/瀬戸焼 徳利 江戸中期~後期　1820~50年　◆29/5_4
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黄瀬戸/瀬戸焼徳利江戸中期~後期　1820年~1850年頃29/5_4時代　風格　品格があり、茶室の花入れにも合いそうです。胴径　13.8cm　高さ　24.5cm　　約一升状態：時代物として良好/使用による傷や窯傷等ございます。
http://narcologia.ru/goods/passivity738983.html
http://narcologia.ru/goods/calling290050.html
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特販！ 黄瀬戸/瀬戸焼 徳利 江戸中期~後期 1820~1850年 29/5_4-
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時代　鉄釉卯の斑　徳利　瀬戸・美濃　花生　(江戸中期)
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美濃焼伝統工芸品協同組合 | 黄瀬戸鉢
★黄瀬戸/瀬戸焼 徳利 江戸中期~後期　1820~50年　◆29/5_4
時代 鉄釉卯の斑 徳利 瀬戸・美濃 花生 (江戸中期) – 逢季荘

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