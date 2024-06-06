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- ★黄瀬戸/瀬戸焼 徳利 江戸中期~後期 1820~50年 ◆29/5_4
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商品詳細
黄瀬戸/瀬戸焼徳利江戸中期~後期 1820年~1850年頃29/5_4時代 風格 品格があり、茶室の花入れにも合いそうです。胴径 13.8cm 高さ 24.5cm 約一升状態：時代物として良好/使用による傷や窯傷等ございます。
http://narcologia.ru/goods/passivity738983.html
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