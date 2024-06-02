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ミニタンバリン　10個
商品番号 Q64782530274
商品名

ミニタンバリン　10個
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

赤　9個黃　1個マジックで書いた持ち主の名前を除光液で消した汚れ跡が全てにありますので汚れありにしましたが（写真3枚目、白っぽくなってます）楽器としては使用頻度は低いので問題ありませんしっかりとしたつくりなので長く使えると思います療育目的で使用しておりました1個¥700弱したと思います値下げ交渉不可でお願い致します
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