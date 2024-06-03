種類...寸法：約18.3cm×約10.0cm×H11.0cm。沼田一雅：明治6年5月5日福井市に生れる。元東京美術学校教授、帝展審査員沼田一雅。享年80歳。京美の指導者時代の教材です。明治6年竹内久一に師事して彫刻を学び、のちフランスセーヴル陶磁器製作所に入つて前後2回陶磁器の研究を遂げ、陶磁器彫刻に新しい領域を開き、その第一人者となりました。また東京美術学校教授、帝展審査員等をつとめ、多年の功労によつて昭和29年5月恩賜賞を授与されました。帝展、文展出品作のほか、記念像に「能楽師梅若実翁像」「原嘉道像」「根津嘉一郎像」「ウェスト博士像」（東大構内）「竹内久一像」（東京芸大構内）があり、また得意の陶像には「正木直彦像」（東京芸大陳列館内）「ワグネル博士像」（東京工業大学内）「中沢岩太像」などがあ利ます。（東京文化財研究所より)表示内容に間違いがございましたら責任持ちまして速やかに対処させて頂きます。お受取り後48時間内にまずご一報お知らせ願います。



京焼・清水焼 ブロンズ作家 沼田一雅 作「虎」置物 無傷 保護箱。



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