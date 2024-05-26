SEVENTEEN　バパケ　ミョンホ

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商品詳細
seventeenセブチミョンホBIRTHDAYBOXVER.2届いた時に中身の確認で一度開封済みですが商品を箱から出したりなどはしていません。梱包はプチプチ→ダンボールに入れ配送させていただきます。素人保管のため、神経質な方は購入を御遠慮ください。即購入⭕️ジャンル...韓流/KPOP
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