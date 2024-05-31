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深澤幸雄　芽吹く春　1967年春陽展出品作
商品番号 B10968876757
商品名

深澤幸雄　芽吹く春　1967年春陽展出品作
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 20,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作家名：深澤幸雄　　　作品名：芽吹く春　　技法：銅版画　　限定：EP.d.a　　サイン：作家直筆サインあり　　シートサイズ：４６．５Ｘ３３．５ｃｍ　　イメージサイズ：３６Ｘ２３ｃｍ　　作品の状態：良好【略歴】1924年　山梨県に生まれる。1949年　東京美術学校彫金部卒業1962年　第5回現代日本美術展・優秀賞1963年　メキシコ市にて銅版画技法を教える（メキシコ外務省）。1972年　第2回フィレンツェ国際版画ビエンナーレ・受賞1986年　多摩美術大学教授（95年まで）1987年　紫綬褒章1991年　日本版画協会理事長（94年まで）1994年　メキシコ合衆国・文化勲章アギラ・アステカ1995年　勲四等旭日小綬章2000年　個展（東京都）2001年　萩原英雄と二人展（町田市）、個展（東京都）、第46回CWAJ現代版画展（東京アメリカンクラブ・神谷町）2017年　逝去
http://narcologia.ru/goods/conception205657.html
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle853766.html
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