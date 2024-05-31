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- 深澤幸雄 芽吹く春 1967年春陽展出品作
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商品詳細
作家名：深澤幸雄 作品名：芽吹く春 技法：銅版画 限定：EP.d.a サイン：作家直筆サインあり シートサイズ：４６．５Ｘ３３．５ｃｍ イメージサイズ：３６Ｘ２３ｃｍ 作品の状態：良好【略歴】1924年 山梨県に生まれる。1949年 東京美術学校彫金部卒業1962年 第5回現代日本美術展・優秀賞1963年 メキシコ市にて銅版画技法を教える（メキシコ外務省）。1972年 第2回フィレンツェ国際版画ビエンナーレ・受賞1986年 多摩美術大学教授（95年まで）1987年 紫綬褒章1991年 日本版画協会理事長（94年まで）1994年 メキシコ合衆国・文化勲章アギラ・アステカ1995年 勲四等旭日小綬章2000年 個展（東京都）2001年 萩原英雄と二人展（町田市）、個展（東京都）、第46回CWAJ現代版画展（東京アメリカンクラブ・神谷町）2017年 逝去
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