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24時間以内発送 PALDEA EVOLVED 海外版限定 プロモ 4枚セット
商品番号 W99657912962
商品名

24時間以内発送 PALDEA EVOLVED 海外版限定 プロモ 4枚セット
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PALDEAEVOLVED海外版限定プロモデカヌチャンTinkatonぺリッパーPelipperセグレイブBaxcaliburヤミカラスMurkrowの4枚セットです。PALDEAEVOLVEDには海外限定版で4種類のプロモカードが入っています。そのコンプセットです。厳重に梱包の上、発送します。#Pokemon#limited#Pokemoncard#ポケモン#限定#ポケモンカードボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)
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