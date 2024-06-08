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YETI
商品番号 V20674682339
商品名

YETI
ブランド名 イエティ
特別価格 税込 2,055 円
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商品詳細

お値下げ不可、即購入okです。仕事の在宅用に購入しましたが、仕事内容が変わって使う機会に恵まれませんでした。未使用ではありませんが、綺麗な状態かと思います。あくまで中古品としてご理解のある方のみご購入ください。付属物は無く、写真のマイク本体のみとなります。アルコール除菌後に梱包して発送いたします。よろしくお願いします。BlueYETIBLACKOUTBlueMicrophones定価：¥22500#BlueMicrophones#BlueYETIBLACKOUT種類...マイク
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