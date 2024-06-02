[未使用] 伊藤環 枯淡釉 鉢 ボウル カフェオレボウル 器 コップ

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自宅で飾っていた未使用です。状態は良いと思いますが、画像をご確認いただき、ご了承いただける方のみご購入ください。神経質な方のご入札はご遠慮ください。最後の画像は、サイズ感のイメージとしてご覧ください。今回の個体とは異なります。サイズ 口径約11.5cm 高さ約9cm下記に商品説明を記載します。「枯淡釉」と名付けられたこの作品は、鉱物類を使った釉薬で制作されています。ブリキが錆びていく様に美しさを感じ、そのイメージを釉薬の名称に落とし込んだそうです。暗がりで深い光を放つ金属のような雰囲気。静けさを感じる作品です。カフェオレボウルや抹茶碗、おかず鉢などにも。