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薔薇　花　赤い屋根　絵画3点
商品番号 R96133252605
商品名

薔薇　花　赤い屋根　絵画3点
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

薔薇(額なし)水彩画　アクリルインクと淡彩です。紙はケント紙です。花　ⅠⅡⅢそれぞれのお花を　油彩画に描きました。30cmx60cm額は　横巾3cm枠に　黒色を塗り、額縁にしております。軽いので、どこにでも、1本針フックで簡単に掛ける事が出来ます。(0，6kg)南フランス　赤い屋根自作品　現地にてスケッチを元に油彩画に制作しました。20x20cm軽量ですので、階段　玄関、オシャレな作品です。
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