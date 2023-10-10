薔薇　花　赤い屋根　絵画3点

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商品詳細
薔薇(額なし)水彩画 アクリルインクと淡彩です。紙はケント紙です。花 ⅠⅡⅢそれぞれのお花を 油彩画に描きました。30cmx60cm額は 横巾3cm枠に 黒色を塗り、額縁にしております。軽いので、どこにでも、1本針フックで簡単に掛ける事が出来ます。(0，6kg)南フランス 赤い屋根自作品 現地にてスケッチを元に油彩画に制作しました。20x20cm軽量ですので、階段 玄関、オシャレな作品です。
http://narcologia.ru/goods/organization748462.html
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit102186.html
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