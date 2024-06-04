ヴィンテージFENDER BANDMASTER コンボ

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1967 Fender Bandmaster 2x10 Combo (Second Hand) - Music City Cairns



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Fender 1964y Bandmaster Piggyback - GUITAR TRADERS



Fender Bandmaster 2x12 Conversion (Vintage - 1965)



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こちらは5年前にスティーヴィー・レイ・ヴォーンのオリジナルVIBROVERBを模して国内のアンプビルダーによって組まれたBANDMASTERのブラックフェイスコンボです。一時、海外サイトでBANDMASTERの回路をを使ってVIBROVERBの再現アンプを制作する記事が多数出回っておりこちらもそんな流れで組まれたものです。知人からの紹介で楽器リペアマンなどされてる方が組んだアンプという事で入手したものです。BANDMASTERのヘッドをそのままインストールして製作されています。真空管などはビンテージ的なモノがチョイスされ昇圧トランス搭載で100V日本仕様になっています。当方、プレイヤーにて細かい質問にはお答えできないかもしれません。改造品ゆえ、ビンテージ価値はないものと思われます。肝心の音はさすがに60年代のヘッドを使っていますので銀パネ、近年モノにはない所謂なじんだ音で、音作りもしやすい印象です。使い勝手がよく一時はよくスタジオで使っていましたがバンド活動をやめてしまい必要なくなりましたので手放す事にしました。現状、ボリューム、トーンとザーっとノイズが出てますが潤滑スプレー、使用していくことで対処可能レベルと思います。ビンテージアンプ使った事がある方ならご存じの低音ノイズが出ます。ワット数は失念しましたがオリジナルバンドマスターからの移植ですので30〜40W程度とおもいます。なかなか扱いやすい良いアンプです。お安く出品いたします。使用していたものですので初期不良以外については対応いたしかねます。中古品へのご理解ある方のみご検討ください。