透明水彩画原画夏の花束ひまわり

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらで素敵な花束を購入して描きました。花束には毎回詩のような素敵なタイトルが付けられています。タイトル〜ゴッホのひまわりが見る幸福な夢涼しくなりまた花束が購入出来る季節になり嬉しいです！サイズ横31.5cm×縦41cm紙アルシュ透明水彩絵の具ホワイトナイツ他にも大型額縁、横山真弥の妖精とおやゆびひめきたのじゅんこの額付きポスター画描いた水彩画を出品しています。どうぞよろしくお願いいたします。描いた水彩画ポインセチアシクラメンアンティークビスクドール白薔薇、ヒヤシンス、薔薇数点、パンジー水仙、ロンドンクィーンメアリーローズガーデンバラクライングリッシュガーデンの光と影花咲く横浜赤煉瓦倉庫の小径古いレンガの橋のある風景など出品しています。#ひまわり#花の絵#ひまわりの絵#透明水彩画#水彩画#原画#アルシュ#絵画#アート#プレゼント#癒し#癒しの絵#インテリア#絵画のある暮らし#水彩画原画絵画の種類···水彩画主題···静物主な画材···水彩絵の具
http://narcologia.ru/goods/waveform850517.html
http://narcologia.ru/goods/organization560862.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate51648.html
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